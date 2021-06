Precampionato 2021/22, i ritiri di tutte le squadre: date, località e programma

by Mattia Zucchiatti 9

Ecco l’estate: i sogni, le trattative, le ufficialità e i primi pronostici per la stagione che verrà. Archiviato il campionato 2020/2021 che ha incoronato l’Inter campione d’Italia in una stagione tra stadi chiusi, gare rinviate e battaglie giudiziarie innescate dal Covid, c’è una nuova annata da vivere. E per le squadre è il momento di iniziare a programmare il futuro, a partire dai ritiri precampionato che vedranno in corsa tanti nuovi allenatori: la Juventus riparte da Massimiliano Allegri, la Roma accoglie a sorpresa Josè Mourinho e per l’Inter il nome del dopo Conte è quello di Simone Inzaghi. Vediamo nel dettaglio come sarà l’estate delle squadre italiane.

Programma ritiri

ATALANTA – Da definire

BOLOGNA – Da definire

CAGLIARI – Da definire

CROTONE – Da definire

EMPOLI – Da definire

FIORENTINA – Ritiro a Moena dal 17 luglio al 31 luglio

GENOA – Da definire

HELLAS VERONA – Da definire

INTER – Da definire

JUVENTUS – Da definire

LAZIO – Da definire

MILAN – Da definire

NAPOLI – Da definire

PARMA – Da definire

ROMA – Da definire

SALERNITANA – Da definire

SAMPDORIA – Da definire

SASSUOLO – Da definire

TORINO – Da definire

UDINESE – Da definire

VENEZIA – Da definire