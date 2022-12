Ochoa alla Salernitana, il saluto del Club America: “Buona fortuna per la nuova avventura”

È stato un colpo piazzato all’improvviso, quello che ha visto Guillermo Ochoa firmare per la Salernitana. L’esperto estremo difensore, protagonista anche negli ultimi Mondiali con la maglia del Messico, è pronto ad iniziare una nuova avventura. Il Club America lo ha così salutato: “Il Club America ringrazia Guillermo Ochoa per il suo impegno e la sua dedizione nell’indossare e difendere i colori blu crema con tanta passione e leadership per oltre 10 anni nella prima squadra. Da parte sua, Guillermo Ochoa ha espresso la sua sincera gratitudine al Club che lo ha visto debuttare nel calcio professionistico e nel quale ha ottenuto grandi successi personali e professionali. ‘Sarò sempre grato ai tifosi e al consiglio di amministrazione per il loro supporto incondizionato’, ha detto Ochoa. Il Club America sarà sempre la tua casa. Grazie per aver fatto parte di questi 106 anni di storia e grandezza. Ti ricorderemo sempre con stima. Finché non ci rincontreremo, continua a volare e ad alzare i nostri colori e il nome del Messico. A presto”.

E su Twitter ha aggiunto: “Ti auguriamo la miglior fortuna nella tua nuova esperienza in Europa”. Ochoa lascia il club messicano dopo tre anni e mezzo dal suo ritorno, dopo aver vestito le maglie di Ajaccio, Malaga, Granada e Standard Liegi.