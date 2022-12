Napoli, Kvaratskhelia: “Alla prima al Maradona mi sono sentito un professionista”

Khvicha Kvaratskhelia è stato ospite d’onore alla Apple Academy di San Giovanni a Teduccio quest’oggi e ha parlato del suo arrivo al Napoli: “La prima cosa che voglio dire è che quando sono arrivato ho visto che la popolazione napoletana vive per il calcio, ama tantissimo il calcio. La prima volta che ho giocato al Maradona mi sono sentito veramente un calciatore professionista. Pertanto ringrazio tanto questa città e i tifosi”. L’attaccante che ha stupito tutti in questo inizio di stagione ha poi concluso: “Siamo una squadra piena di valori. Qui mi sento come a casa”.