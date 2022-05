MOVIOLA – Milan-Atalanta, gol di Leao: protesta Pessina per un fallo precedente (VIDEO)

by Giorgio Billone 27

Episodio da moviola in Milan-Atalanta. C’è il gol di Rafael Leao al 55′, ma protesta in modo veemente la squadra di Gasperini per un contatto di Pessina con Kalulu. Lascia continuare Orsato e sul ribaltamento di fronte arriva la rete del portoghese, che vi proponiamo in alto. Qualche dubbio, ma di certo il Var non può intervenire su questo tipo di contatti. Secondo il moviolista Marelli, Orsato avrebbe potuto fischiare il fallo in campo. Gasperini furioso, l’arbitro veneto va a calmarlo. E il risultato dice 1-0.