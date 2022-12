Matuidi si ritira: “Ho realizzato i miei sogni da bambino e da uomo”

“Calcio, ti ho amato così tanto. Calcio, tu mi hai dato tanto. Ma è arrivato il momento di dire basta”. Comincia così il post che Blaise Matuidi ha pubblicato sui propri social per annunciare il proprio ritiro dal calcio giocato. “Ho realizzato i miei sogni da bambino, i miei sogni da uomo. È con la gola stretta, ma con orgoglio, che oggi volto pagina”, ha proseguito il centrocampista francese. 35 anni, l’ormai ex centrocampista ha giocato anche per Psg e Juventus, vincendo inoltre i Mondiali del 2018 con la propria Nazionale; dal 2020 all’Inter Miami, in MLS, Matuidi dovrebbe entrare nella dirigenza del club di Beckham.

Football, je t’ai tant aimé. Football, tu m’as tant donné, mais le moment est venu de dire stop. J’ai accompli mes rêves d’enfant, mes rêves d’homme. C’est la gorge serrée mais avec fierté que je tourne aujourd’hui cette page.

MERCI ❤️

https://t.co/j9S9b7QaiD pic.twitter.com/rkDwnxX9Tj — Blaise Matuidi (@MATUIDIBlaise) December 23, 2022