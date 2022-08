Lazio, Romagnoli: “Voglio giocare tanto e centrare la Champions, l’impatto con Sarri è stato ottimo”

by Simone Caravano

Alessio Romagnoli - Foto Sportface

“Alessandro Nesta è imparagonabile, nessuno sarà mai come lui, è stato il mio punto di riferimento sin da bambino. Anche Mihajlovic è una grandissima persona ed è stato importante nella mia carriera”. Nel corso della sua conferenza stampa di presentazione, il nuovo difensore della Lazio Alessio Romagnoli parla di due simboli della storia biancoceleste. Idee chiare sugli obiettivi: “Voglio giocare di più rispetto all’anno scorso e voglio arrivare in Champions League”. Buono l’impatto con Sarri: “Il suo calcio si adatta meglio alle mie caratteristiche perché è più tattico. Ricevere una calda accoglienza è stato bello, ora starà a me ripagare questo affetto. Questo è uno step importante per me”.