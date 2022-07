Lazio, Radu: “Al 99% smetto di giocare il prossimo anno, voglio chiudere con un trofeo”

by Simone Caravano

Stefan Radu - Foto Antonio Fraioli- Foto Antonio Fraioli

Il difensore della Lazio, Stefan Radu, ha parlato della prossima stagione, a sua detta l’ultima della sua carriera come calciatore. Il trentacinquenne rumeno ha infatti dichiarato: “Al 99% il prossimo anno smetterò di giocare, quindi in questa stagione voglio ringraziare il presidente ed il direttore sportivo che mi hanno dato la possibilità di chiudere la carriera qui. Questa è la mia decisione. Mi auguro di conquistare qualcosa d’importante in questo ultimo anno. Voglio conquistare qualcosa prima di chiudere la carriera e pensare al futuro”.

Prima di pensare al ritiro, dunque, l’attenzione di Radu è sulla prossima stagione in maglia laziale: “Il nostro obiettivo è migliorare lo scorso anno, ce lo siamo imposto nello spogliatoio. Proveremo ad arrivare tra le prime quattro”.