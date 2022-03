Lazio, omaggio a Wilson: richiesta fascia rossa a Immobile contro il Venezia

by Davide Triolo

Ciro Immobile, Lazio - Foto Antonio Fraioli

La Lazio ha organizzato un’iniziativa per onorare il ricordo di Pino Wilson, storico capitano della società biancoceleste. Il club capitolino, accogliendo una proposta dei propri tifosi, ha avanzato una richiesta alla Lega di Serie A per l’ottenimento di una deroga al regolamento ufficiale, così da far indossare a Ciro Immobile una fascia rossa; caratteristica infatti della figura di Wilson stesso, condottiero laziale del passato. Dopo la scomparsa dell’ex calciatore della squadra di Roma, infatti, tra la commozione generale, la Lazio si è attivata per garantire questo omaggio all’eterno capitano in occasione del confronto con il Venezia, presso lo stadio Olimpico; una ventinovesima giornata di Serie A dal significato speciale per la Lazio, con la Lega che probabilmente accetterà di buon grado la richiesta in questione.