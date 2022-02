Lazio-Napoli, Spalletti: “Obiettivo non ancora centrato, non possiamo essere appagati”

by Daniele Forsinetti

Luciano Spalletti - Foto Antonio Fraioli

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, alla vigilia del match contro la Lazio valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, ha parlato in conferenza stampa: “Il nostro gioco non può prescindere dal metterci tanta qualità. Se dentro la partita questa qualità ti viene a mancare è un boomerang che può tornarti addosso. Se non riusciamo a gestire però il nostro modo di giocare anche nella fase di non possesso, rischiamo di fare brutte figure. In campionato vedo una bella bagarre, può diventare una giostra bella e crudele per uomini forti. Ci sono molte squadre che possono rientrare in zona Champions, ci sono possibilità di apertura alla vittoria del campionato a diverse squadre. Da qui in avanti deve essere una corsa a perdifiato. Non possiamo essere appagati, non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo”.

L’allenatore toscano ha anche fatto il punto sulle condizioni di alcuni giocatori chiave: “Osimhen sta molto bene, meglio sicuramente delle gare che ha giocato in questi giorni. Lobotka lo portiamo con noi, ma la vedo difficile che parta dall’inizio anche se valuteremo. Oggi ha fatto lavoro con la squadra ed un pochino di lavoro diversificato. Lo convocheremo, poi vedremo. Lozano mi ha detto che si sente molto meglio, pensa che sia stata la soluzione giusta quella di non operarsi. Anguissa ha ancora bisogno di questa settimana e valutare poi da esami clinici la sua ripresa”.

Un pensiero anche su ciò che sta accadendo in Ucraina: “Non conosco le cause profonde di ciò che accade, ma non esiste motivo che obblighi persone ad essere profughi per il mondo ed essere schiacciati dalle bombe. Bambini che devono lasciare le loro camere e sono scaraventati a dormire in strada, la vita deve essere tutelata e non c’è mai un buon motivo per fare una guerra”.