Lazio: derubata la casa di Klose per un valore di 100mila euro

Brutta sorpresa sotto l’albero di Natale per l’ex attaccante della Lazio, Miroslav Klose, il cui appartamento è stato svaligiato lo scorso 22 dicembre. Come riporta Bild, il furto ammonterebbe a circa 100mila euro ed è avvenuto nell’appartamento che il tedesco ha in affitto a Monaco di Baviera.

Il furto è stato confermato dall’agente di Klose: i ladri hanno rubato contanti e oggetti di valore. Secondo quanto accertato dalla polizia, gli autori del reato sono entrati nell’appartamento attraverso una finestra e soono poi riusciti a fuggire senza essere scoperti. La polizia di Monaco di Baviera sta ora cercando testimoni del furto.

Klose si trova attualmente in Cina, dove ha festeggiato il Capodanno con la moglie Sylwia e i loro due figli Noah e Luan. L’ex giocatore, che ha allenato il club austriaco di prima divisione Scr Altach fino a marzo dello scorso anno, si è recato in Asia per un appuntamento con un’azienda di pubblicità sportiva e marketing digitale.