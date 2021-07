Lazio, Lotito smentisce le voci: “Protocollo rispettato, nessun caso di Coronavirus”

by Davide Triolo

Claudio Lotito - Foto Antonio Fraioli

“Noi abbiamo rispettato ogni protocollo e non esiste alcun caso di Coronavirus”. Claudio Lotito ha smentito con queste parole le voci che fanno riferimento a un positivo al Covid-19 tra le fila della Lazio; dichiarazioni rilasciate esprimendosi per le colonne de ‘Il Messaggero’. Il presidente del club biancoceleste ha immediatamente negato un’infezione al Coronavirus di uno degli atleti a disposizione di Maurizio Sarri, la quale sarebbe stata per l’appunto nascosta secondo alcune indiscrezioni. Lotito posto fine a qualsiasi discussione annunciando che la Lazio abbia rispettato tutti i protocolli necessari a una corretta evoluzione del ritiro estivo. Luis Alberto e compagni continuano dunque a prepararsi per la stagione 2021/2022, con serenità e tentando di dribblare le polemiche.