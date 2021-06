Lazio, Lotito: “Sarri? Abbiamo rispettato gli impegni, in linea con le ambizioni del club”

by Davide Triolo

Claudio Lotito - Foto Antonio Fraioli

”Abbiamo portato a termine gli impegni presi, con un allenatore che consentisse alla società di poter sviluppare e raggiungere gli obiettivi, in linea con le potenzialità e le ambizioni della società‘‘. Queste sono le recenti dichiarazioni di Claudio Lotito, rilasciate ai microfoni dell’Adnkronos, in merito all’acquisizione ufficiale di Maurizio Sarri. L’ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juventus potrà essere un valore aggiunto alla compagine capitolina, dopo l’addio di Simone Inzaghi alla causa biancoceleste. Inzaghi all’Inter e Sarri alla Lazio, per una girandola di panchina straordinariamente inaspettata per quanto concerne la Serie A. Lotito ha evidenziato il fatto che la società abbia rispettato gli impegni, evidentemente concernenti il progetto sportivo del club di Roma.