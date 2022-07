Lazio, la risposta della giornalista Sara Benci ai tifosi biancocelesti

by Alessio Vinciguerra

Curva Nord Lazio - Foto Antonio Fraioli

Sara Benci, tramite Instagram, ha voluto mettere in chiaro quanto successo durante la diretta televisiva della presentazione di Paulo Dybala all’Eur ieri sera. Evento da cui sono poi scaturiti i commenti dei tifosi biancocelesti e la nota ufficiale da parte della Lazio. Queste le parole della giornalista di Sky: “Di solito non rispondo a messaggi di questo tipo e non mi faccio toccare dalle critiche, perché fanno parte del mestiere. Secondo chi mi scrive sono tifosa di volta in volta di una o dell’altra squadra di serie A. Non vorrei però aver urtato la sensibilità di qualcuno, quindi vorrei chiarire che non mi sono “gustata i cori contro la Lazio”, ma semplicemente quelli a favore di un giocatore che fa sognare i tifosi. Che questi siano tifosi della Roma, della Lazio, dell’Inter, della Juve, del Milan, del Napoli o di altre, per me non cambia. Il mio lavoro vive e si alimenta delle passioni dei tifosi e io le faccio mie ogni volta, qualunque colore sostengano.