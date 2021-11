Lazio-Juventus, brutto infortunio per Danilo: esce in lacrime e in barella

by Matteo Di Gangi

Danilo - Foto Antonio Fraioli

Brutto infortunio per Danilo. Nel corso dei primi minuti di Lazio-Juventus, match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, il difensore brasiliano è rimasto vittima di un violento scontro di gioco ed ha avuto nettamente la peggio. Immediatamente Danilo ha richiamato l’attenzione di tutti e ha chiesto il cambio per un problema che sembra all’interno della coscia sinistra. Il brasiliano è stato trasportato in barella e con le mani sul volto, visibilmente dolorante. Al suo posto Allegri ha messo dentro Kulusevski.