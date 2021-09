Lazio, Felipe Anderson: “Mi sembra di non essere mai andato via, possiamo fare grandi cose”

by Daniele Forsinetti

Felipe Anderson, Lazio 2021/2022 - foto Antonio Fraioli

L’attaccante della Lazio, Felipe Anderson, nel corso di un’intervista rilasciata a Lazio Style Radio, ha parlato del suo ritorno in biancoceleste: “Sembra di non essere mai andato via. Mi sono sentito molto felice dal primo giorno. C’è un ambiente bellissimo. I calciatori vecchi e nuovi mi hanno accolto benissimo. Sono davvero felice. Con il Milan sarà una partita bella tra due squadre che giocano bene. Dobbiamo vincere contro tutti e lavoriamo per quello. E’ bello avere un allenatore che crede in te. Voglio ripagare la fiducia di tutti, mi sento più forte e sono in pace con me stesso. Posso fare grandi cose e dobbiamo lavorare per la qualificazione in Champions League”.

“Immobile? Se lui è in campo, c’è sempre pericolo per le difese. E’ un leader, si è preso la responsabilità della squadra. In Nazionale è diverso ma farà la differenza anche in azzurro. Romero? Sarà un giocatore speciale, è difficile vedere un calciatore così giovane ma allo stesso tempo con la sua maturità e la sua capacità di gestire la partita. Lotito ha sempre creduto in me da quando sono arrivato dal Brasile. Devo ringraziare sia lui che Tare”, ha concluso il brasiliano.