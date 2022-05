La Salernitana vede più vicina l’impresa, il Venezia ad un passo dalla B: le combinazioni

by Matteo Di Gangi

Davide Nicola, Salernitana - Foto Antonio Fraioli

La Salernitana, incredibilmente, è per la prima volta nella stagione fuori dalla zona retrocessione. Il Venezia colleziona l’ennesima sconfitta (la decima) e di fatto saluta la Serie A, manca solamente la matematica a condannare i ragazzi di Soncin che non hanno più speranze di salvarsi a meno di un miracolo calcistico vero e proprio. Andiamo a vedere tutti i calcoli e le combinazioni quando mancano tre giornate, 270 minuti, di passione al termine del campionato.

CLASSIFICA ZONA RETROCESSIONE

SPEZIA 33

SAMPDORIA 33

SALERNITANA 29

CAGLIARI 28

GENOA 25

VENEZIA 22

Il Venezia è a sette punti dalla salvezza, con anche lo scontro diretto a sfavore, questo significa che già domenica può arrivare la matematica certezza del ritorno in Serie B. Il Genoa di Blessin per poter tornare in corsa ha bisogno di battere domani sera la Juventus anche se poi dovrà andare a Napoli alla penultima e ospitare il Bologna all’ultima. Sei punti potrebbero non bastare, verosimilmente ne serviranno nove per sperare. Chiudere a 34 e sperare che Spezia e Sampdoria facciano zero punti.

Passiamo invece al duello tra Salernitana e Cagliari che domenica si affronteranno all’Arechi, fischio d’inizio alle ore 18. La Salernitana non solo ci arriva con un punto di vantaggio e con il vento in poppa, ma nelle ultime due partite ha anche un calendario più agevole visto che dovrà andare ad Empoli e ospitare all’ultima l’Udinese. Il Cagliari invece avrà l’Inter che si gioca lo scudetto e il Venezia all’ultima. Ragion per cui i sardi, con tutta probabilità, hanno un solo risultato: vincere e scavalcare la Salernitana. I ragazzi di Nicola, perdendo con il Cagliari, comunque potrebbero chiudere ugualmente a 35 punti e salvarsi battendo Empoli e Udinese alle ultime due giornate. Ed è qui che Spezia e Sampdoria possono rientrare in gioco: se il Cagliari vincesse a Salerno la quota salvezza si alzerebbe e non di poco. Lo Spezia affronta Atalanta, Udinese e Napoli mentre la Sampdoria se la vedrà con Lazio, Fiorentina e Inter. E serve ancora fare qualche punto. Oppure tifare Salernitana domenica. Incroci e calcoli: la Serie A è più viva che mai.