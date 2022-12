Juventus, Vlahovic perseguitato dalla pubalgia: rischia di saltare la Cremonese

Il rientro in Serie A di Dusan Vlahovic potrebbe slittare. Reduce dall’esperienza con la Serbia ai Mondiali, l’attaccante della Juventus è ancora alle prese con la pubalgia e rischia di saltare la gara contro la Cremonese. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che spiega come Vlahovic si stia ancora allenando a parte. D’altronde la Juventus ha le idee molto chiare: non correre alcun rischio in modo da avere a disposizione Dusan nel 2023. Se è vero che Kean sta facendo molto bene, è altrettanto vero che la presenza di Vlahovic potrebbe risultare decisiva in vista del prosieguo della stagione, tra campionato e coppe.