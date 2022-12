Juventus, Pogba freme per tornare in campo: “Mi manca troppo” (FOTO)

Bisognerà ancora attendere per il ritorno in campo di Paul Pogba, che dopo l’intervento al menisco non ha ancora mai lavorato con il gruppo, come svelato nei giorni scorsi da Allegri. C’è tanta voglia di tornare in campo per il centrocampista della Juventus, così come mostra il post pubblicato questa mattina sui profili social. “Mi manca troppo“ scrive Pogba sotto una sua foto durante un allenamento con i bianconeri.

