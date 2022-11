Juventus, Pjanic ringrazia Agnelli: “Sono stato fortunato ad averla come presidente”

Miralem Pjanic ha voluto dedicare un pensiero ad Andrea Agnelli dopo le sue dimissioni da presidente della Juventus. “Un grande Presidente è vicino alla squadra quando si vince ma soprattutto si perde. Un grande Presidente è vicino ai giocatori, ed è pronto a prendere decisioni sofferte per il bene della squadra. Sono onorato di aver giocato per la Juventus e sono stato fortunato ad averla come presidente. Grazie per tutto Pres” ha scritto sul suo profilo Instagram il centrocampista bosniaco. Numerosi i commenti da parte dei tifosi bianconeri, che hanno apprezzato le parole di Pjanic.