Juventus, niente amichevole con lo Standard Liegi per Chiesa: resta alla Continassa ad allenarsi

Bisognerà ancora aspettare prima di rivedere in campo Federico Chiesa. Massimiliano Allegri una settimana fa aveva dichiarato che il calciatore sarebbe stato pronto per la sfida contro lo Standard Liegi, ma quest’oggi si è deciso di lasciare l’azzurro alla Continassa per continuare gli allenamenti. Niente amichevole, quindi, per Chiesa, che ora punta il match contro la Cremonese di mercoledì prossimo.