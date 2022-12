Juventus, Moggi durante assemblea azionisti: “Riaprire anche il caso Calciopoli. Ho una chiavetta dove c’è tutto”

“Se è vero che è stato riaperto il caso plusvalenze perché pensano di aver trovato cose nuove, allora dovrebbe essere riaperta anche Calciopoli”. Sono le parole dell’ex direttore sportivo della Juventus, Luciano Moggi, nel suo intervento nell’assemblea della società riunita per l’approvazione del bilancio. “E’ una ferita che non si rimargina – ha proseguito, applaudito dagli altri azionisti – né per noi né per la Juve. Qui ho un cofanetto con una chiavetta dove c’è tutta Calciopoli, sono sei anni che ci lavoriamo, potete sentire tutte le intercettazioni”. Moggi ha poi dato ad Agnelli il cofanetto in confezione regalo.