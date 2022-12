Juventus, giornata di allenamento alla Continassa: a parte Pogba e Cuadrado

Proseguono gli allenamenti in casa Juventus in vista dell’amichevole contro lo Standard Liegi ma soprattutto la ripresa del campionato di Serie A. I bianconeri si sono ritrovati alla Continassa dove, sotto la guida del tecnico Massimiliano Allegri, hanno svolto un doppio allenamento nella giornata odierna di mercoledì 29 dicembre. In mattinata lavoro con il pallone e una partitella conclusiva; nel pomeriggio, invece, lavoro in palestra con focus sulla forza. Hanno svolto un lavoro differenziato Juan Cuadrado, Paul Pogba e Dusan Vlahovic, con ogni probabilità assenti contro la Cremonese e la cui data per il rientro è ancora sconosciuta.