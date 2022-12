Juventus, doppia seduta a due giorni dal Rijeka: personalizzato per Vlahovic

Doppia seduta di allenamento per la Juventus di Massimiliano Allegri in vista del test contro il Rijeka, la prima delle due amichevoli che si disputeranno all’Allianz Stadium. Tanto lavoro al mattino per i bianconeri, con esercitazioni tecniche per la gestione del possesso del pallone e conclusa da un mini torneo a squadre composte da sette giocatori ciascuna. Nel pomeriggio si è poi passati al lavoro in palestra.

Tutti i giocatori reduci dal Mondiale e già rientrati a Torino hanno preso parte alla seduta ad eccezione di Vlahovic, che prosegue con il suo lavoro personalizzato per risolvere il problema di pubalgia. Per domani è previsto un allenamento al mattino.