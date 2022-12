Juventus, approvato il bilancio 2021/2022: perdita di oltre 238 milioni

Riunitasi presso l’Allianz Stadium di Torino, l’assemblea degli azionisti della Juventus ha approvato il bilancio 2021/2022. Dati tutt’altro che incoraggianti per i bianconeri, che hanno fatto registrare una perdita superiore a 238 milioni di euro. Si chiude dunque nel peggiore dei modi un anno complicato per la società, chiamata a ripartire da zero dopo le dimissioni di tutto il cda e a farlo con un occhio di riguardo verso i bilanci.