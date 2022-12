Inter, Zanetti: “Lautaro ai Mondiali ha giocato con qualche problema fisico”

“L’ho salutato, gli ho fatto i complimenti; era felice ed emozionato”. Così Javier Zanetti, in un’intervista rilasciata a TyC Sports, racconta il primo saluto a Lautaro Martinez dopo la vittoria dell’Argentina agli ultimi Mondiali. L’attaccante dell’Inter è stato bersaglio di critiche per non aver segnato nemmeno un gol, eppure è stato fondamentale proprio in finale contro la Francia, dove ha messo in grande difficoltà la retroguardia avversaria. “Ha avuto le sue opportunità, anche se non ha segnato, ma questo fa parte del calcio. In più, ha giocato nonostante avesse qualche problema fisico“, ha aggiunto il vicepresidente dei nerazzurri.