Inter, Onana: “Un privilegio allenarsi con Handanovic”

“Con Handanovic ho un grandissimo rapporto. Non spetta a me parlare di lui, è una leggenda, ci si può solo togliere il cappello davanti alla sua carriera. Mi aiuta tantissimo e allenarsi con lui è un privilegio”. Queste le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport Andrè Onana, portiere dell’Inter, dopo l’amichevole vinta col Sassuolo. “Il mio addio alla nazionale camerunense? Continuerò a sostenerla ma ora ho la testa solo all’Inter, vogliamo vincere tutto quello che è possibile, abbiamo la squadra per farlo”.