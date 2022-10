Inter, Moratti: “È crisi, ma non così grave. I Zhang? Se possono, che continuino pure”

“Senza dubbio si può parlare di crisi, ma bisogna vedere la gravità di questa crisi. In fin dei conti non siamo così lontani dalle altre grandi squadre. Se la squadra si dovesse riprendere poi tornerebbe in fretta nelle posizioni di testa”. Queste le parole di Massimo Moratti sulla situazione dell’Inter, in un’intervista concessa a Sport Mediaset. Dopo quattro sconfitte in appena otto giornate di campionato, in casa nerazzurra sono tutti in discussione, a partire da Simone Inzaghi. Ma, secondo l’ex presidente dei meneghini, il tecnico ex Lazio “al momento credo che si possa confermare. Siamo ancora all’inizio del campionato, sono state giocate ancora poche partite. Non conosco il clima all’interno della squadra e della società ma immagino ci sia ancora spazio per riuscire a riprendersi”.

Infine, una battuta sulla famiglia Zhang, anch’essa oggetto di contestazione da parte dei tifosi: “Se hanno l’intenzione di continuare con l’Inter e hanno la possibilità di poterlo fare, che continuino tranquillamente”, chiosa Moratti.