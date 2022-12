Inter, Inzaghi: “Il Napoli ha fatto qualcosa di straordinario, ma credo alla rimonta scudetto”

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha rilasciato un’intervista a Italia 1 per lo speciale ‘I re del calcio‘, in onda il 29 dicembre. “Credo assolutamente alla rimonta scudetto” ha detto in un’anticipazione. Inzaghi ha poi aggiunto: “Questa pausa così lunga è stata una novità per noi allenatori. Finora il Napoli ha fatto qualcosa di straordinario, che nessuno in Europa è riuscito a fare, amplificando gli errori commessi dalle altre squadre. L’anno scorso la classifica era molto più corta, mentre ora c’è un distacco ampio ed il merito è dei ragazzi di Spalletti. Noi siamo consapevoli di dover fare di più“.