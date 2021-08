Genoa, Vasquez si avvicina: operazione da 3.5 milioni per il difensore messicano

by Davide Triolo

I tifosi del Genoa - Foto Antonio Fraioli

Johan Vasquez sembra concretamente destinato a vestire la maglia del Genoa, per un trasferimento imminente che arricchirebbe il reparto difensivo rossoblu. Il centrale messicano, di proprietà del Monterrey, arriverà con ogni probabilità in Liguria in prestito con obbligo, per un ammontare parziale dell’operazione corrispondente a 3.5 milioni di euro. Non solo l’idea Shkodran Mustafi, peraltro ex Sampdoria, dunque, ma certamente anche Vasquez per la retroguardia genoana, così da garantire un’adeguata copertura all’affidabile nuovo estremo difensore: Salvatore Sirigu. Intanto ufficiale l’approdo a Genova di Adrian Semper, sempre per quanto concerne il Grifone, svincolatosi recentemente dal Chievo dopo il triste epilogo del club veronese. Il Genoa è pronto a lottare per la salvezza in Serie A e attenziona prima di tutto la difesa, per poi pensare al sostituto di Eldor Shomurodov.