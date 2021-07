Genoa, per la fascia destra arriva Sabelli: accordo quadriennale

by Davide Triolo

Davide Ballardini - Foto Antonio Fraioli

Stefano Sabelli è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa di Enrico Preziosi. L’esterno destro italiano, classe 1993, darà seguito alla sua esperienza con l’Empoli accasandosi in Liguria, agli ordini del tecnico Davide Ballardini. Ottima corsa, buone intuizioni offensive e affidabilità in fase difensiva sono le migliori qualità del repertorio di Sabelli, che in passato ha detto la sua anche con le maglie di Bari, Carpi e Brescia, dopo la lunga esperienza nelle giovanili della Roma. Con la formazione empolese prima citata, invece, Sabelli ha contribuito alla conquista della promozione in Serie A con 4 assist in 25 presenze totali. L’esterno difensivo italiano ha raggiunto i nuovi compagni a Neustift, sede del ritiro genoano, pronto per la nuova stimolante avventura in massima serie.