Formazioni ufficiali Udinese-Roma, Serie A 2021/2022

by Davide Triolo

Tifosi Roma 2019-2020 - Foto Fraioli

Le formazioni ufficiali della disputa tra Udinese e Roma, valida per la ventinovesima giornata della Serie A 2021/2022. Gli uomini di José Mourinho proveranno il colpo esterno in Friuli, contando sulla potenza di fuoco spesso espressa dalle punte di diamanti del suo reparto offensivo; occhi puntati e riflettori su Abraham e Zaniolo, in particolare, principali protagonisti giallorossi. I padroni di casa proveranno invece a conquistare punti importanti in ottica salvezza, seppur gli stimoli europei dei capitolini siano ugualmente rilevanti. Di seguito i 22 giocatori in campo dal 1′ di gioco, scelti dai tecnici di riferimento, ovvero Cioffi e Mourinho.

FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE – Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Pereyra, Jajalo, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu

ROMA – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, S. Oliveira, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Abraham