Dzeko: “All’Inter sto bene. Spero che il Napoli rallenti un po'”

L’attaccante dell’Inter, Edin Dzeko, ha parlato dal ritiro nerazzurro a Malta. Ecco le sue parole a Sky Sport: “Bisogna dare sempre tutto . Quando perdi, quando vinci, conta sempre la squadra. Ogni cosa che fa individualmente ogni giocatore vale meno della vittoria della squadra. E io do sempre tutto me stesso per la squadra. Non so solo fare gol e non penso solo al gol, penso sempre al bene della squadra, quando vince sono il più contento di tutti. La partita col Napoli vale sempre 3 punti come tutte, ci può dare però grande fiducia se riusciamo a vincerla. Il Napoli è forte ma non mi aspettavo che sarebbero andati così bene, hanno vinto 13 partite su 15 e spero rallentino un po’…”.

E ancora: “La Champions è la competizione più importante, quella dove noi giocatori ci sentiamo al meglio, quella canzoncina dà qualcosa di particolare. Vogliamo provare a fare grandi cose, a fare un po’ di più rispetto all’anno scorso (l’Inter si fermò agli ottavi col Liverpool, ndr) ma vogliamo pensare prima a campionato, Coppa e Supercoppa. Sto bene all’Inter, io penso a giocare, ad allenarmi, a tutto il resto penseranno altri… Quando smetterò di giocare? Non mi preoccupa niente, sinceramente non ci sto pensando al dopo e non ci voglio pensare, mi sento ancora calciatore e sento di poter dare tanto al calcio. Penso solo a questo”.