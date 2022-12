Dubai Super Cup 2022: Milan ancora sconfitto, poker del Liverpool

Milan ancora sconfitto alla Dubai Super Cup 2022: arriva un perentorio 4-1 da parte del Liverpool, che ha schierato una formazione rimaneggiata ma comunque di qualità, a differenza di quella proposta da Pioli con tante assenze e diversi esperimenti. In gol nel primo tempo Salah e Thiago Alcantara con in mezzo il pareggio di Saelemaekers, poi nella ripresa entra Nunez e segna una doppietta. Così come da regolamento, vengono tirati i rigori e la spuntano i rossoneri dal dischetto, guadagnando quantomeno il punto aggiuntivo utile per non chiudere a zero.

Primo tempo subito arrembante da parte degli inglesi, che passano in vantaggio già dopo cinque minuti. E’ Momo Salah, già in forma per la ripresa della Premier League, a sbloccare il punteggio con una bella combinazione. Troppo facile però per Matip servire il compagno nello stretto, belle statuine a comporre la difesa rossonera oggi molto rimaneggiata e per l’egiziano a tu per tu con Mirante è impossibile sbagliare. La squadra di Pioli patisce un po’ il colpo, in ogni caso però riesce a tener botta e a non sbandare, riuscendo a pareggiare con Saelemaekers. E’ un gran gol quello del belga, servito con un bel cambio campo da Rebic e poi bravissimo a mandare in tilt Robertson convergendo verso il centro e calciando all’angolino. A fine primo tempo, però, nuovo vantaggio dei Reds, lo firma Thiago Alcantara con un grandissimo tiro al volo da fuori. Nella ripresa poche occasioni e ritmi più bassi, un palo per parte e nel finale c’è il tris degli inglesi con il lancio perfetto per Nunez che non perdona a tu per tu col portiere. Lo stesso uruguaiano firma poi la doppietta personale nel finale, gol peraltro in fuorigioco ma non segnalato e non c’è il Var. Vengono successivamente tirati i rigori, così come da regolamento, la spuntano i rossoneri con un ottimo Mirante che ne para due, Adli sbaglia ma Kalulu no.