Diffidati Roma-Lazio, biancocelesti a rischio squalifica in vista del Sassuolo

by Giorgio Billone

Adam Marusic, Lazio 2020/2021 - Foto Antonio Fraioli

I diffidati di Roma-Lazio, i biancocelesti a rischio squalifica in vista del Sassuolo. Luiz Felipe, Pedro e Marusic sono i tre giocatori che in caso di cartellino giallo andrebbero a saltare il prossimo impegno dei ragazzi di Maurizio Sarri. I tre citati sono infatti nell’elenco dei diffidati e così in caso di ammonizione non giocheranno contro i neroverdi venendo fermati dal giudice sportivo per una giornata.