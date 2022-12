Calciomercato: la Roma non cederà Karsdorp in prestito, via solo a titolo definitivo

Si complica la separazione tra Rick Karsdorp e la Roma. I problemi con José Mourinho avvenuto prima della sosta Mondiale non porteranno la Roma a cederlo a tutti i costi. Il club giallorosso non vuole cederlo a titolo temporaneo. La dirigenza vorrebbe optare per una cessione a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto o anche uno scambio ritenuto conveniente sono le soluzioni che possono portare la Roma a cedere il laterale olandese nella prossima finestra di calciomercato.