Calciomercato: interesse del Napoli per Koopmeiners, l’Atalanta chiede 40 milioni

Il Napoli inizia a muoversi verso Teun Koopmeiners, centrocampista olandese dell’Atalanta che ha partecipato anche all’ultimo mondiale. Il club bergamasco è però una bottega cara. I nerazzurri infatti non intendono cederlo per meno di 40 milioni di euro. Gli azzurri però ritengono che il giocatore possa far fare il salto di qualità alla squadra di Spalletti. E’ molto probabile che ci possa essere un tentativo per portare il calciatore all’ombra del Vesuvio già questa estate..