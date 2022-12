Calcio, Meloni: “La norma salva-club non regala nulla, tutti devono pagare”

Il Signor Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha parlato nella conferenza stampa di fine anno anche in merito alla norma che sospende i pagamenti delle squadre di Serie A. Ecco le sue parole: “La norma ‘salva calcio’? Il governo precedente aveva sospeso i pagamenti dovuti allo Stato dalle società sportive, noi ereditiamo questa situazione e decidiamo di applicare le stesse regole applicate agli altri contribuenti. Gridano allo scandalo? Non capisco, perchè sono stati sospesi i pagamenti dal precedente governo? La nostra non è una norma che regala qualcosa, tutti pagano quello che devono pagare”.