Bologna, Mihajlovic torna a Casteldebole: confronto con squadra e dirigenza dopo sconfitta con il Twente

by Michele Muzzarelli

Sinisa Mihajlovic - Foto LiveMedia/Danilo Vigo

Per la terza volta dall’inizio della stagione, Sinisa Mihajlovic è tornato al centro sportivo del Bologna a Casteldebole. Alle prese con la terapia per la ricaduta della malattia, il tecnico dei felsinei è voluto tornare per un confronto con la squadra e con la dirigenza in seguito alla sconfitta per 4-1 in amichevole contro il Twente. Manca ormai una settimana all’esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Cosenza, mentre tra due settimane c’è la prima di campionato in casa della Lazio. Mihajlovic non ha voluto perdere tempo per lavorare in campo e fuori, con uno sguardo ovviamente anche al mercato.