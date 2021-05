Bologna, Mihajlovic: “Sorpreso dall’addio di Conte all’Inter, ma avrà avuto le sue buone ragioni”

by Daniele Forsinetti

Sinisa Mihajlovic, Bologna - Foto Antonio Fraioli

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport, ha parlato del giro di panchine in Serie A dribblando la domanda su un suo possibile passaggio alla Lazio: “In Italia si sta bene ovunque, a Roma come a Milano, a Bologna come a Genova. Io sono uno zingaro di natura e sto bene in Italia: mi piace mangiare bene, la moda, le macchine… Impossibile non trovarsi bene in ogni regione. Stanno cambiando tante panchine? Si sapeva che i club li avrebbero fatti così tanti”.

“L’anno scorso per colpa del Covid chi voleva cambiare non l’ha fatto e chi ha cambiato ha sbagliato perché non c’è stata preparazione. Il cambio più sorprendete a’ stato quello di Conte che ha lasciato l’Inter, ma avrà avuto le sue buone ragioni. Gli altri c’era da aspettarselo. L’Italia è squadra giovane con molti margini di miglioramento. Hanno avuto poche partite di livello ma hanno fatto bene. Bisogna lasciarli sereni, perché hanno una buona squadra e tanti giovani: possono essere la sorpresa dell’Europeo, hanno le carte in regola per fare bene”, ha concluso il serbo.