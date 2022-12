Il programma, con l’orario e la diretta testuale di Sampdoria-Kaisar, amichevole 2022. Continuano i test per i blucerchiati in vista della ripresa del campionato. I ragazzi di Stankovic saranno impegnati questa mattina, alle ore 9, contro il Kaisar, formazione che milita nella seconda divisione del campionato kazako. Al momento non è prevista una copertura televisiva.