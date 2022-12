Probabili formazioni Croazia-Marocco, finale terzo posto Mondiali Qatar 2022

Le probabili formazioni di Croazia-Marocco, finale terzo posto dei Mondiali di Qatar 2022. Orgoglio e delusione, ma soprattutto il primo. I croati giocano per un altro podio dopo il secondo posto in Russia e per confermare che questa è una generazione d’oro, i nordafricani, archiviata la delusione per un intero popolo che ha comunque sognato in grande e giocherà sette partite in un’edizione della coppa del mondo, vogliono lasciare ancora il segno ed entrare nei sottotitoli degli albi d’oro. Appuntamento sabato 17 dicembre alle ore 16, di seguito ecco le possibili scelte dei due commissari tecnici.

QUI CROAZIA – Modric all’ultimo ballo nella coppa del mondo, in avanti Perisic con Kramaric e probabilmente Vlasic stavolta titolare.

QUI MAROCCO – Torna Cheddira dopo la squalifica, gli verrà comunque preferito En-Nesyri. Da capire se Regragui vuol far turnover o schiererà tutti i migliori a disposizione.

Le probabili formazioni

CROAZIA (4-3-2-1) – Livakovic: Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Perisic; Kramaric.

Ballottaggi: Vlasic 55% – Pasalic 45%

Squalificati: –

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, El Yamiq, Saiss, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

Ballottaggi: –

Squalificati: –