Probabili formazioni Bologna-Lazio: settima giornata Serie A 2021/2022

by Mattia Zucchiatti

Roberto Soriano, Bologna - Foto Antonio Fraioli

Le probabili formazioni di Bologna-Lazio, match della settima giornata di Serie A 2021/2022. Si gioca alle 12:30 di domenica 3 ottobre nella cornice del Dall’Ara. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky oltre che in streaming su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.

BOLOGNA – Mihajlovic si gioca la panchina ma non cambia. Arnautovic in attacco con Orsolini, Soriano e Barrow sulla trequarti. Dominguez e Svanberg a centrocampo.

LAZIO – Tornano i titolari dopo l’Europa League. Da valutare le condizioni di Ciro Immobile, a forte rischio.

Le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic

Ballottaggi: Orsolini 55% – Skov Olsen 45%

Indisponibili: Kingsley, Schouten, Soumaoro

Squalificati: –

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Pedro

Ballottaggi: Lucas Leiva 60% – Cataldi 40%; Lazzari 55% – Marusic 45%; Muriqi 60% – Immobile 40%

Indisponibili: Zaccagni, Immobile (in dubbio)

Squalificati: –