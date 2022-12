Il corpo di Pelé sarà portato a Vila Belmiro, storica ‘casa’ del Santos, per una veglia funebre. Come riporta Globo Esporte, era una volontà precisa dello stesso Pelé. I tifosi si stanno già radunando allo stadio del Santos per onorare Pelé, scomparso oggi a 82 anni. Il Santos aveva già allestito nei giorni scorsi una struttura sul prato dello stadio, spiega ancora Globo Esporte.