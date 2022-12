Francia, rottura totale con Benzema: uscito dal gruppo, non segue più i compagni sui social

La mancata partecipazione ai Mondiali 2022 in Qatar con la Francia ha rappresentato un punto di non ritorno per Karim Benzema. L’attaccante del Real Madrid, fermato da un infortunio, ha deciso di annunciare il ritiro dalla Nazionale anche per via dei battibecchi del ct Deschamps. Benzema non si è però limitato ad un semplice messaggio, ma ha tagliato i ponti con i suoi compagni anche sui social. Uscito dal gruppo, ha quindi tolto il follow a quasi tutti i nazionali francesi sui social. Su Instagram, infatti, Benzema ormai segue esclusivamente i compagni di squadra al Real Tchouameni e Camavinga, oltre a Mbappé, Varane e Thuram. Un addio dunque piuttosto amaro e che non lascia spazio, almeno all’apparenza, ad una possibile riconciliazione.