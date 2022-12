Brasile, ‘L’Equipe’: Zidane profilo ideale per la panchina della Nazionale

Secondo quanto riporta ‘L’Equipe‘, il principale candidato per la panchina della Nazionale del Brasile è Zinedine Zidane. Il tecnico francese rappresenterebbe infatti il profilo ideale poiché straniero, senza contratto e con un ottimo curriculum. L’unico ostacolo è però la Francia. Qualora infatti Didier Deschamps decidesse di dimettersi dal ruolo di guida tecnica della Nazionale, Zizou aspetterebbe ad accettare l’incarico col Brasile essendo il favorito numero uno per sostituirlo. Secondo il quotidiano francese, altri possibili nomi per la panchina verdeoro sarebbero Marcelo Gallardo, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Roberto Martínez o Rafa Benítez.