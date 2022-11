Mondiali Qatar 2022, nessun giocatore in conferenza stampa: Germania multata dalla Fifa

La Federcalcio tedesca è stata multata di 10mila franchi dalla Fifa in seguito alla prima riunione della Commissione Disciplinare dei Mondiali. In occasione della conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Spagna, valida per la seconda giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo di Qatar 2022, il ct Hansi Flick si è presentato da solo. Le regole, però, prevedono che accanto all’allenatore ci siano anche dei giocatori. In virtù della loro assenza, la Germania è stata sanzionata.