Mondiali Qatar 2022, il Var della finale sulle critiche: “Dal divano con birra e patatine è semplice”

Le critiche dalla Francia sulla direzione arbitrale della finale mondiale contro l’Argentina proprio non vanno giù alla squadra guidata da Szymon Marciniak. Il direttore di gara polacco ha già preso la parola nei giorni scorsi e ora è il turno dell’addetto var della finalissima che ha incoronato l’Argentina ai rigori. Tomasz Kwiatkowski, interpellato da TVP Sport, è tornato sull’episodio del secondo gol di Messi. Secondo la stampa francese, il var avrebbe dovuto cancellare la rete per via dell’invasione di campo dei calciatori argentini in panchina. “Quando sei seduto sul divano, bevi birra e mangi patatine, tutto sembra semplice”, le parole del direttore di gara, prima di aggiungere: “Szymon è stato brillante, con lui è tutto più facile. Un arbitro meticoloso, concentrato. La prestazione arbitrale è stata perfetta”, le parole riportate da Marca.