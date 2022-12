Mondiali 2022, La Russa: “Un errore organizzarli in Qatar”

“Sul Qatar meglio stendere un velo pietoso, è stato un errore consentire che un avvenimento così importante fosse mischiato a una vicenda da contorni molto nebulosi”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, è intervenuto a “La Politica nel pallone” su Rai GR Parlamento riguardo ai Mondiali 2022 appena vinti dall’Argentina.

“Avrei avuto il desiderio di partecipare da spettatore, mi sono dovuto astenere anche se mi è dispiaciuto, sarebbe bello se il calcio fosse totalmente estraneo a ogni valutazione politica sul paese che ospita l’evento, ma oggi come oggi mi pare sia impossibile. Avere fatto i Mondiali in Qatar, al di là delle vicende giudiziarie, è stato un errore” ha aggiunto.

La Russa ha poi svelato di aver tifato per l’Albiceleste in finale contro la Francia: “Senza se e senza ma ho tifato Argentina, a prescindere dal fatto che ci fosse Lautaro che però ha giocato poco. Credo che l’Argentina sia il paese sudamericano più ‘italiano’, molti cognomi sembrano di casa nostra. Ma anche per il gioco e la mentalità, inoltre il modo di approcciare la partita è più vicino a quello nostro, anche se non sempre la ‘garra’ che sanno mettere loro la abbiamo vista in Italia, però quando abbiamo vinto la abbiamo messa anche noi”.