L’Argentina atterrata a Fiumicino: in 35.000 seguono online il volo di Messi e compagni

La Nazionale Argentina campione del mondo è atterrata a Fiumicino per uno scalo tecnico prima del rientro in patria. Dopo la vittoria del Mondiale ai rigori contro la Francia, Messi e compagni sono partiti nella notte italiana da Doha e sono atterrati a Roma alle 14:30. Come previsto, il volo dell’Albiceleste è il più seguito sul sito FlightRadar24. Oltre 35.000 persone sono connesse per seguire minuto per minuto l’atterraggio a Fiumicino. Il volo AR 1915 dell’Aerolinas Argentinas, un A330-200, ripartirà intorno alle 15:30. La festa a Buenos Aires è prevista per martedì, ma non sono stati ancora rilasciati dettagli su orario e luogo.