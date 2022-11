Iran: Stramaccioni emozionato per la vittoria contro il Galles (VIDEO)

di Marzia Bosco 9

Andrea Stramaccioni, presente in questi giorni in Qatar per commentare il Mondiale su Rai 1, ha vissuto in diretta le emozioni del successo dell’Iran contro il Galles. Il tecnico ha allenato in passato l’Esteghlal nel paese mediorientale, e come si vede da un video diffuso dal giornalista iraniano Nima Tavallaey Roodsari, ha espresso a membri della Nazionale tutta la sua felicità in merito alla vittoria.